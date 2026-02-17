日本マクドナルド株式会社は、サイドメニュー「シャカシャカポテト」の新フレーバーとして、カルビーの人気スナックと初コラボレーションした「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を、2月25日より期間限定で販売します。さらに、昨年大きな話題を呼んだバーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーション企画も決定。「猫の日」や「ミクの日」に合わせたコンテンツが展開されます。【その他の画像・さらに詳しい