カーリング女子「ロコ・ソラーレ」などを運営する一般社団法人「ロコ・ソラーレ」代表理事の本橋麻里さん（39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。長男の活躍を報告した。本橋さんは「長男くん、新人戦おめでとう！次は母(コーチ)がんばる」とつづり、金メダルの写真を投稿。ハッシュタグで「#curling#basketball」と補足した。本橋さんは2012年に結婚。15年に長男、20年に次男を出産した2児の母。18年平昌五輪で銅