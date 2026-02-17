ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハープパイプで銅メダルに輝いた小野光希（２１）＝バートン＝が１７日、男子金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、銅の山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝とともに東京・羽田空港で帰国会見を行った。ファンから拍手と「おめでとう」という声に包まれ、笑顔で到着ゲートに登場した３人。北京五輪に続く出場で初メダルを手にした小野は「４年前は無観客で想像していたものとは少