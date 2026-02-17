安野貴博氏が党首を務めるチームみらいが17日、公式Xを更新。同党に寄せられている「不正確な情報」について声明を発表した。【画像】チームみらい“不正確な情報”に関する声明全文声明では「現在、インターネット上の一部において、当党に関する不正確な情報が散見されております。これに対し、チームみらいとして事実関係を以下の通りご説明いたします。チームみらいが、特定の報道機関に対し、報道の内容や扱い、露出等に