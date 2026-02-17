ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。リーダーでキーボードのミッキー吉野（74）がバンドの解散を考えた過去について語った。司会の黒柳徹子から「どの曲も本当に素晴らしかったね」と振られ、ミッキーは「そうですね…。そうですねって自分で言っちゃあれですけど」とおどけてみせた。黒柳は「でもいいじゃない。これだけみんなが好きなんだからね」と話し、ミ