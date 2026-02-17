将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われている。注目の勝負メシには、藤井王将が「彩り天丼」、永瀬九段が「本鮪重」をオーダーした。【映像】美しすぎる…永瀬九段の“トロ三原色”本鮪重永瀬九段の“勝負メシ”がファンを沸かせた。日本有数のマグロ水揚げ量を誇る