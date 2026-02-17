米歌手テイラー・スウィフト（35）が16日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルの競技が17日から始まるのを前にメダル獲得を目指す米国代表の3選手を紹介するプロモーションビデオにナレーションで登場。放映権を持つ米NBCの五輪中継を盛り上げるための予告編で、スウィフトは「みなさま、アンバー（・グレン）、アリサ（・リュウ）、イザボー（・レヴィト）の、3人の氷上のアメリカ人ショーガールを紹介します