東京映画会（東京スポーツなど在京スポーツ紙７紙の映画担当記者で構成）が選ぶ「第６８回ブルーリボン賞」授賞式が１７日、東京・千代田区のイイノホールで開催。前年度、主演賞受賞の山口馬木也（５３）と河合優実（２５）が司会を務めた。山口は「河合さんとは共演経験はないですが、ここは１つ、息を合わせて進行していきたい」と気合充分。河合は「昨年、はじめて会場に来られてうれしかった」と喜び、「特別な日。良い式