同地区ライバルへの移籍＆マイナー契約にファン衝撃「ショックがデカい」フィリーズからFAとなっていたウォーカー・ビューラー投手が、パドレスとマイナー契約を結んだと16日（日本時間17日）、地元紙「サンディエゴ・ユニオントリビューン」などが報じた。2024年のワールドシリーズで胴上げ投手となった“元ドジャー”の決断に、ファンからは「複雑」「まじかよ」と驚きの声が上がっている。同紙のパドレス番ケビン・エイシー