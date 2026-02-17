【モデルプレス＝2026/02/17】THE RAMPAGEの陣が2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。自宅での夜ご飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】LDHイケメン「親近感わく」“豪快”自作のブリしゃぶ鍋◆THE RAMPAGE陣、自宅でブリしゃぶ鍋を披露陣は「こんばんは。我が家の夜ご飯はブリしゃぶです」とつづり、ブリや豚肉、白菜、豆腐などがたっぷりと入った具沢山な鍋の写真を投稿。「と言っても家主こんな性格なので、全部鍋に放り込