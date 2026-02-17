旅行や長時間のお出かけで役に立つのは、軽くて機能性を備えたバッグ。【ワークマン】なら、そんな優秀バッグが2,000～3,000円台のお手頃価格で狙えます。今回フォーカスしたのは、公式サイトで「軽量で機能が盛りだくさん」と紹介される、頼れるアイテムたち。見た目はシンプル寄りで、合わせるコーデや季節を問わずに使えそうなところも魅力です。 ペットボトルも収納OKなショルダーバッグ