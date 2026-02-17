エイチ・ツー・オーリテイリンググループの阪急商業開発は、京都市の商業施設「洛北阪急スクエア」（左京区高野西開町）の大規模リニューアルに入った。1月から一部店舗が順次オープンしており、今夏までに14の新店と5つのリニューアル店がお目見えする。【こちらも】羽田エアポートガーデンが3月からリニューアルへ、利用低迷でてこ入れか新規出店の主な店舗は、京都最大級の店舗で4月に登場するコスメ・雑貨の「アインズ&