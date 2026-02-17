2月16日に発表された2025年10-12月期の実質GDPは、年率+0.2%と予想からは大幅に下振れした。プラス成長ながら「ほぼゼロ成長」の実態と、株価高騰の背景にある名目成長（+0.6%）の差について解説する。【こちらも】日経平均が自民圧勝で初の5万7000円台へ急騰その裏で前日銀総裁が鳴らす「円安加速」の警鐘とは?個人消費や設備投資の低迷が日本株の調整を招くのか、投資家が注視すべき3つの要点を提示したい。2026年2月16