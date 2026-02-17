ヘント伊藤敦樹が先制弾、公式戦では今季5得点目となったベルギー1部ヘントのMF伊藤敦樹が今季5得点目のゴールで勝利に貢献した。「代表選ばれてほしい」「そろそろ5大行っても良い」「素晴らしい先制弾」とその活躍は反響を呼んでいる。ヘントは現地時間2月14日にリーグ第25節でシャルルロワと対戦。伊藤はこの冬に新加入したDF橋岡大樹とともに先発出場した。すると前半11分、伊藤は左サイドをドリブルで駆け上がったMFア