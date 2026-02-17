東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。「ＴＯＫＹＯタクシー」で１９７７年度の「幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ」以来、４８年ぶり３度目の監督賞に輝いた山田洋次監督（９４）は舞台袖から黒のスーツにサングラス姿で登壇。満場の大きな拍手を浴びた。マイクの前に立つと「何よりも東京映画記者会、審査員の方