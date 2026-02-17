東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。時代や背景の異なる３人の女性を力強く演じて主演女優賞に輝いた広瀬すず（２７）はデコルテを大きく露出した黒のロングドレスで華やかに登壇。観客の視線を一身に集めた。「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）では、愛と自我に翻弄（ほんろう）され続ける大正時代の女優を、