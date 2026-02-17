東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。「宝島」（大友啓史監督）で第５３回（２０１０年度）以来１５年ぶり２度目の主演男優賞に輝いた妻夫木聡はシックなダブルのスーツ姿で登壇した。原作は２０１９年の直木賞に選ばれた真藤順丈氏による同名小説。妻夫木は実在した窃盗団「戦果アギヤー」の一員で、後に刑事に