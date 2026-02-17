１６日、フリーの演技を終えた日本の三浦璃来（奥）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）【新華社ミラノ2月17日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は16日、ミラノでフィギュアスケートのペア・フリーが行われ、ショートプログラムとの合計で日本の三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得した。１６日、フリーの演技を終えた日本の三浦璃来（左）、木原龍一組。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）１６日、フィギュアスケートペア