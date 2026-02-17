昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）が、ソロ活動８周年を迎えたことを報告した。宇野は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｍｙ９ｔｈｙｅａｒ.」と記し、オールブラックのノースリーブワンピース姿で笑顔を見せるショットを公開した。この投稿にファンからは「８周年おめでとうございます」「めちゃくちゃかわいい」「永遠の憧れ！！」