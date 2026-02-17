お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が17日、ゲスト出演予定だったTBSラジオ「ヤーレンズの＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）を遅刻した。今週はパーソナリティーのパンサー向井慧が冬休み中のため、ヤーレンズが代打出演。出井隼之介がゲストとしてオズワルドを紹介すると、畠中悠は「大変申し訳ございません。ここでオズワルド畠中からのお知らせでございます」と神妙に切り出し、「伊藤が来てません」と伊藤の遅刻を報告