第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。外国作品賞は「教皇選挙」が受賞した。上映期間中にローマ法王フランシスコが亡くなったこともあり、注目を集めた。登壇したキノフィルムズ・西嶋祐一郎専務は「そこまで規模の大きくない作品ではありましたが、多くのマスコミの方々に評価していただきました」と、限