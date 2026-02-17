元中日監督の谷繁元信氏（55）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。審判員との会話内容を明かした。審判員とのコミュニケーションについて聞かれると、谷繁氏は「お互い人間同士なんで、キャッチャー側からしたら、嫌な思いをさせないようにしたい」と告白。「そしたらギリギリのヤツがストライクになる可能性もある」と解説した。「だからいい関係を築いておきたいと思って、フランクにしゃべりま