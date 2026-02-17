第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。「宝島」で昨年末の日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞を受賞した妻夫木聡（45）が、主演男優賞で登壇。15年ぶり2度目の同賞に「今回は一番感謝の思いが強いですね。僕自身も、吉沢くんがこの場に立っていると皆さん思っているだろうなと」と「国宝」の吉沢亮に触れつ