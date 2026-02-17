ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで、金メダルに輝いた戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、銅メダルの山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ、女子で銅メダルに輝いた小野光希（２１）＝バートン＝が１７日、東京・羽田空港で帰国会見を行った。ファンから拍手と「おめでとう」という声に包まれ、笑顔で到着ゲートに登場した３人。戸塚は「平昌、北京で悔しい思いがあった。この結果が出て報われた」と感慨を口に