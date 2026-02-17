第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。「ナイトフラワー」で窮地のシングルマザーを守る女性格闘家役を熱演し、助演女優賞の森田望智（29）が登壇。7キロ半増量して格闘家役に臨んだ。「憧れの賞だったので本当にうれしいです。始まりは、内田監督からLINEがきて、運動神経いいの？と聞かれまして。まさかゴ