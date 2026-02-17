3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は17日、第2クール初日を迎えた。守護神としても期待される大勢投手（26）は出場辞退を余儀なくされた仲間達の思いを背負い、マウンドに向かうことを誓った。2大会連続で侍ジャパンのリリーフ陣を支える右腕は、アドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手の見守る前で16球を投球練習。投球後は持ち球について相談をするなど、充実の