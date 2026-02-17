三重・四日市市で、逆走車がカメラに捉えられた。目撃者の前を走る車はカーブの先に現れた逆走車と接触寸前だった。一方、岐阜市では、対向車線に“飛び出す”危険な車が捉えられた。事故は回避されたものの目撃者は苦言を呈している。カーブの先に“逆走車”危険な遭遇三重・四日市市の道路で11日に撮影されたのは、危険な場面だ。緩やかなカーブを走行中、突然、目の前に逆走車が現れた。車で対面した撮影者は、「逆走だ、怖ぇ〜