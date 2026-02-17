第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。「国宝」で本年度の日本映画界を席巻し、作品賞を受賞した李相日監督（52）が登壇。「国宝という作品は観客層の年齢の幅が非常に広くて。最初は50、60代の大人の方から始まって、10代の方まで幅広く見ていただいた。現場の俳優も田中泯さんが80代、黒川くんは10代。皆