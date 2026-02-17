東京都などによると、新潟市内で麻疹（はしか）への感染が確認された３０歳代男性が、１月３１日夕に東京駅構内の飲食店で不特定多数と接触した可能性のあることが判明した。その後、上越新幹線やバスも利用していた。都などは利用客に対し、体調の変化があった場合は医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。男性は３１日午後５〜６時頃、東京駅グランスタ内の「ＴＨＥＢＥＡＴＤＩＮＥＲ（ザビートダイナー