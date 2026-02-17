◇練習試合中日―日本ハム（2026年2月17日沖縄・名護）中日の8年目右腕・根尾昂投手（25）が4番手で5回から登板。日本ハム打線を3者凡退に斬って取った。先頭の育成・常谷を125キロのスライダーで中飛、話題のルーキー、エドポロ・ケインは3ボールとしたが141キロ直球で遊ゴロに仕留めた。最後は前の打席で右越え弾を放っていた矢沢を1ボール2ストライクと追い込んで外角低めのフォークで空振り三振に仕留めた。根尾