「練習試合、広島−楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）大型スイッチヒッターの広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が「１番・中堅」でスタメン起用され、初回の１打席目から２打席連続安打を放った。初回は相手先発の左腕・古謝に対して、右打席に立つと、初球をたたいて中前打。さらに二回２死からも右打席でライナー性の左翼二塁打を放った。１５日に行われた今年初対外試合の練習試合・巨人戦（那