第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。俳優デビュー作「ナイトフラワー」で新人賞を受賞した、ロックバンドSUPER BEAVER渋谷龍太（38）が登壇。「音楽を20年やってまして、正直音楽しかやってこなかった。メジャーに二十歳くらいの時にいって、2年くらいでクビになって、30手前までアルバイトしながら生計を