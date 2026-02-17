アメリカ東部・ロードアイランド州のホッケー場で銃撃事件があり、少なくとも5人が死傷しました。容疑者も死亡しました。自殺とみられます。ロードアイランド州のアイスホッケー場で16日午後2時半ごろ、高校生のアイスホッケーの試合の最中に銃撃事件が発生しました。地元警察によりますと、成人2人が死亡、3人が重体だということです。また、容疑者も死亡していて、銃で自殺したとみられます。現場では高校生の地元チームが試合を