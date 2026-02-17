第68回ブルーリボン賞（主催・東京映画記者会＝日刊スポーツなど在京スポーツ7紙の映画担当記者で構成）の授賞式が17日、東京・霞が関のイイノホールで行われた。「ゆきてかへらぬ」「遠い山なみ」「片思い世界」で難役を演じ分け、主演女優賞の広瀬すず（27）が登壇した。昨年末の日刊スポーツ映画大賞でも主演女優賞に選出されていた。初受賞に「去年はいつもより作品を多く皆さまにお届けできて、時代が異なる女性たちを力強く