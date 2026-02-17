京浜東北線は5月に3日間実施JR東日本は2026年2月17日（火）、京浜東北線と横須賀線で、日中時間帯にメンテナンス作業を行うと発表しました。【画像】これが京浜東北線「日中にメンテナンス」のイメージです日中時間帯のメンテナンス作業や工事は、これまで地方ローカル線を中心に実施されてきましたが、首都圏の路線にも拡大される形となります。日中時間帯にメンテナンス作業や工事を行うことで、工事のリスク削減のほか、よ