おととい、三重県伊賀市の稲森稔尚市長が、車で物損事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告していなかったことがわかりました。 【写真を見る】市長が運転中 ガードレールに接触するも… 警察に報告せず ｢この程度なら大丈夫だろう｣ 三重･伊賀市の稲森稔尚市長 公務の式典会場に向かう途中だった 伊賀市によりますと、稲森市長はおととい、市内の国道で自家用車を運転中、ガードレールに接触したにも