◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人-ロッテ(17日、沖縄・那覇)巨人・丸佳浩選手が死球を受けるも、優しさをのぞかせる軽快な動きに拍手が起こりました。場面は5回。3打席目を迎えた丸選手がこの回の先頭打者として打席に向かうと、ロッテ・吉川悠斗投手の投じたボールを右脇腹付近に受けます。声をあげてしゃがみこんだ丸選手でしたが、すぐさまスッと立ち上がると、軽快に小走りをしながら1塁へ。スタンド