バイクで路上を歩いていた女性に近づきバッグを奪おうとして、引きずりケガをさせたとして、30歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、会社員の大内隆寛容疑者は去年12月、東京・大田区の路上を歩いていた女性に原付バイクで近づき、バッグを奪おうとして、転倒させたうえ、引きずってケガをさせた疑いが持たれています。犯行に使われたバイクは、去年8月、練馬区の弁当店から大内容疑者が盗んだとみられ、このバイクを使っ