キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)は2月17日、情報漏えい対策ソリューション「GUARDIANWALLシリーズ」の新製品として、Microsoft 365ユーザー向けの大容量ファイル転送サービス「GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365」の提供を開始した。新機能提供の背景近年、企業ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展やリモートワークの定着により、社外の取引先や顧客と大容量ファイルを受け渡す機会が増えてお