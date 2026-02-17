【CWF1 ヴェラシーラ】 発送：3月27日予定 価格：10,780円 フジミ模型は、プラモデル「CWF1 ヴェラシーラ」を3月に発売する。価格は10,780円で、発送は3月27日の予定。 本商品は、新海誠監督の作品「雲のむこう、約束の場所」に登場する小型飛行機「ヴェラシーラ」をプラ/レジン複合素材キットとして立体化したもの。機体はレジン（無発泡ウレタン）樹脂製。