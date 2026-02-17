トヨタ「ハイランダー」が日本の公用車に 米国製乗用車の認定制度が2月16日創設国土交通省は2026年2月16日、道路運送車両の保安基準を改正し、米国製乗用車の新たな認定制度を創設したと発表しました。これは2025年7月の日米合意に基づく措置です。【画像】超カッコいい！ これが「新ハイランダー」画像で見る！（30枚以上）また同日、経済産業省は公用車として導入した米国製トヨタ車を公開し、赤沢大臣が高市総理への報