「クラブハウスで起きた出来事は必ずその中で留めておく…」約束破られ怒り心頭フィリーズのブライス・ハーパー内野手が、デーブ・ドンブロウスキー球団社長の発言に対し、改めて不快感を露わにした。地元放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」のジョン・クラーク記者が14日（日本時間15日）、自身のX（旧ツイッター）で伝えた。事の発端は昨年10月。ドンブロウスキー社長は会見で、ハーパーについて「過去はそうだったが、