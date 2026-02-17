近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が16日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3月に始まるWBC日本代表の理想のオーダーを発表した。宮崎のキャンプ視察から番組出演のために一時帰阪した金村氏。「宮崎盛り上がってるよ〜。ウェアが売れまくってるらしいからね」と、日本代表宮崎合宿の盛り上がりを伝えた。街中で日本代表でもあるソフトバンク・近藤健介外野手（32）とばったり会った