お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。衆院選で歴史的大敗となった中道改革連合の新人事について言及した。中道改革連合の小川淳也代表は幹事長兼選対委員長に代表選を争った立憲民主党出身の階猛氏を起用する方針を固めた。政調会長に公明党出身の岡本三成氏、国対委員長に立民出身の重徳和彦氏、代表代行には公明出身の山本香苗氏を充てる