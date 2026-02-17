3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は17日、第2クール初日を迎えた。守護神としても期待される大勢投手（26）がアドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手（39）の言葉で自信を取り戻した。2大会連続で侍ジャパンのリリーフ陣を支える右腕は、ダルビッシュの見守る前で16球を投球練習。投球後は持ち球についての相談をした。「スライダーの話とかで。自分、