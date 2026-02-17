神奈川県議会で答弁する県警の今村剛本部長＝17日午後神奈川県警第2交通機動隊の巡査部長らが速度違反の取り締まりなどでうその書類作成を繰り返していた問題で、県警の今村剛本部長は17日、県議会で「ご迷惑とご心配をおかけしていることをおわび申し上げる」と謝罪した。捜査関係者によると、県警は巡査部長らが関与したとされる違反約2700件を取り消し、納付された反則金約3400万円を還付する方針。今村本部長は「できるだ