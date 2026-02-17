阪神タイガースが尼崎市と共同開催する「尼崎市市制110周年記念シリーズ」の4月4日（土）阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に、尼崎市制110周年PR大使・福留光帆がゲスト来場する。尼崎市・松本眞市長とのグラウンドミニトークに始球式登板などを予定している。また、4月5日（日）には兵庫県警察音楽隊によるコンサートを開催するほか、クイズラリーや選手交流イベントなどを開催