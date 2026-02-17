4年前、茨城県にある別荘で、SNSを通じて知り合った23歳の女性を殺害した罪などに問われた男の初公判が開かれ、男は「全て間違いです」と述べ、無罪を主張しました。三瓶博幸被告は2022年、茨城県常陸太田市の別荘で23歳の女性を殺害したうえ、近くの山林に遺体を遺棄した罪に問われています。17日に東京地裁で開かれた初公判で、三瓶被告は起訴内容について「全て間違いです」と述べ、無罪を主張しました。検察側は冒頭陳述で「三