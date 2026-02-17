◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ【バルディフィエメ（イタリア）１６日＝松末守司】２人が３回ずつ飛んで合計得点を競い合う新種目の男子スーパー団体（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で臨んだ日本は、合計５３５・２点の６位にとどまり、メダルを逃した。悪天候により３回目途中で打ち切られ、２回目までの成績で順位が