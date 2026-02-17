１５日の共同通信杯で重賞２勝目を挙げたリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、引き続き津村明秀騎手＝美浦・フリー＝とのコンビで皐月賞（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ向かうことがわかった。管理する手塚久調教師が１７日、明らかにした。今週１９日に放牧に出される予定。素質馬がそろった一戦を制し、クラシック戦線の主役に躍り出た。「（２走前の朝日杯ＦＳと